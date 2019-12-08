Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об «особом статусе» Донбасса на год. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«18 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента», — говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Соответствующий закон о внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Этот законопроект вступает в силу со дня его опубликования и, соответственно, действие закона об «особом статусе» Донбасса продлится до 31 декабря 2020 года.