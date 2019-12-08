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В Донецкой области задержали контрабанду сигарет на 15 млн гривень с заводов подконтрольных террористам

Вчера, 14:19 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ДФС в Донецкой области и работники СБУ перекрыли канал незаконного перемещения с временно оккупированной территории Донецкой области фальсифицированных табачных изделий.

Всего из незаконного оборота изъято сигарет на сумму более 14,5 млн гривень.

Поддельные сигареты изготавливаются на оккупированных российскими террористами территориях Донецкой области. Затем под видом украинских торговых марок продаются либо в Duty Free, либо в розничные торговые сети.

 
В рамках операции "Акциз-2019" и отработки оперативной информации на территории региона было обнаружено место накопления незаконно изготовленных табачных изделий, которые предназначались для незаконного сбыта на территории Украины.
Во избежание дальнейшего распространения контрафактной продукции был задержан грузовой автомобиль "Renault", в котором находилось 583 ящика поддельных сигарет под видом известного бренда.

 
В результате мероприятий изъято 291,5 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, стоимостью почти 14,6 млн гривень и транспортное средство, с помощью которого осуществлялось незаконное транспортировки контрафактной продукции на сумму 800 тыс. гривень. 


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В Донецкой области задержали контрабанду сигарет на 15 млн гривень с заводов подконтрольных террористам » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня