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Украинцам запретили выезжать в Россию по внутренним паспортам

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

Выехать в Россию по внутреннему украинскому паспорту станет невозможно с 1 марта 2020 года. Такое постановление принял сегодня Кабинет министров, сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом въехать в Украину с территории России по внутреннему паспорту украинцы по-прежнему смогут беспрепятственно.

Согласно решению Кабмина, прекращается действие ряда пунктов соглашений между правительствами Украины и России, которые позволяли украинцам выезжать, въезжать, пребывать и перемещаться по территории РФ на основании паспорта гражданина Украины, или свидетельства о рождении для детей возрастом до 16 лет.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.


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