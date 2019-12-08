Сватовские каратисты завоевали 5 медалей на Кубке европейских чемпионов

7-8 декабря в Румынии прошел Кубок европейских чемпионов по годзю-рю каратэ.

На соревнованиях в составе сборной команды Украины выступали и спортсмены отделения каратэ-до Сватовского детско-юношеской спортивной школы.

Как сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганская ОГА, по результатам представители Луганской области завоевали 5 наград.

Подтвердила свое мастерство Валерия Пискун, которая получила бронзовую медаль вместе с Анной Боровой в разделе командное шобу кумитэ. В категории 18-35 лет Сытник Амина заняла III место (командное шобу кумитэ, 11 лет); Сергей Дзюба - стал третьим и индивидуальном шобу кумитэ (18-35 лет), а Александр Батраков завоевал бронзу в индивидуальном шобу кумитэ (46-55 лет).

Тренирует спортсменов Заслуженный тренер Украины Александр Батраков.