Организатора сепаратистского референдума в Попасной заочно приговорили к 7 годам тюрьмы

Новоайдарский районный суд Луганской области в порядке специального судебного производства признал гражданина Украины виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В судебном заседании прокурор доказал, что в мае 2014 указанное лицо участвовал в организации так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики» на территории Попасной и Попаснянского района. Следствием установлено, что обвиняемый организовал незаконное «волеизъявления» и обеспечил проведение псевдореферендума на 11 «избирательных участках».

Поскольку лицо сейчас находится на временно оккупированной территории, исполнение приговора в части задержания для отбывания наказания поручено ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.