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Суд закрыл дело против Ефремова по «диктаторским законам» от 16 января

Вчера, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших депутатов из Партии регионов Александра Ефремова и Александра Стояна, а также депутата из КПУ Сергея Гордиенко в голосовании за так называемые диктаторские законы, или законы 16 января. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление от 8 ноября.

Адвокаты подали ходатайство о закрытии дела ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как таковые, которыми причинен моральный вред, но в соответствии с законом о либерализации визового режима имеет место частичная декриминализация преступлений, инкриминируемых Ефремову, Гордеинко и Стояну. Этим законом определена обязательная составляющая признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 364 УК - существенный ущерб правам, свободам и интересам граждан, государственным, общественным интересам либо интересам юрлиц "в виде исключительно имущественного характера".

Из обвинительного акта и ходатайства защиты усматривается, что материальный ущерб не причинен, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск заявлялся. В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал. В итоге судья Вита Бортницкая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК - уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяния.

Закон, который декриминализирует действия Ефремова, Горидиенко и Стояна, вступил в силу в июне 2014 года. Адвокаты неоднократно ссылались на него, прося о закрытии дела, но их ходатайство не удовлетворяли. Прокурор обжаловал это постановление, дата заседания в апелляции еще не определена.

Справка. 16 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, Рада с грубым нарушением регламента и процедуры приняла пакет законов, впоследствии прозванных "диктаторскими". В частности, парламент ужесточил ограничения на проведение массовых акций, ужесточил требования к операторам по предоставлению связи и интернета, ввел уголовную ответственность за клевету и экстремизм, ужесточил требования по работе СМИ. 


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