Российские террористы устроили массированный обстрел из минометов в Луганской области

16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

В Донецкой области обстрелы велись вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Шахтой Бутовка - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино - из минометов калибра 82 мм.

Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.