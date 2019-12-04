Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника в плей-офф финала Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника в плей-офф финала Лиги ЕвропыВчера, 15:52
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Единственный украинский клуб, вышедший плей-офф «Шахтер», на этой стадии встретится с португальской «Бенфикой».
Результаты всех пар:
- «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед»
- «Гента» - «Рома».
- «Олимпиакос» — «Арсенал»
- «АЗ Алкмаар» — «ЛАСК»
- «Лудогорец» — «Интер»
- «Айнтрахт» Франкфурт — «Зальцбург»
- «Вольфсбург» — «Мальме»
- «Вулверхэмптон» — «Эспаньол»
- «Спортинг» — «Истанбул ББ»
- «Хетафе» — «Аякс»
- «Байер» — «Порту»
- «Копенгаген» — «Селтик»
- «АПОЭЛ» — «Базель»
- «Клуж» — «Севилья»
- «Рейнджерс» — «Брага».
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Дончане первую игру проведут дома.