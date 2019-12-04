Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника в плей-офф финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный украинский клуб, вышедший плей-офф «Шахтер», на этой стадии встретится с португальской «Бенфикой».

Результаты всех пар:

«Брюгге» - «Манчестер Юнайтед»

«Гента» - «Рома».

«Олимпиакос» — «Арсенал»

«АЗ Алкмаар» — «ЛАСК»

«Лудогорец» — «Интер»

«Айнтрахт» Франкфурт — «Зальцбург»

«Вольфсбург» — «Мальме»

«Вулверхэмптон» — «Эспаньол»

«Спортинг» — «Истанбул ББ»

«Хетафе» — «Аякс»

«Байер» — «Порту»

«Копенгаген» — «Селтик»

«АПОЭЛ» — «Базель»

«Клуж» — «Севилья»

«Рейнджерс» — «Брага».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Дончане первую игру проведут дома.