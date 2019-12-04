Предприятия Луганской области заплатили 124 млн грн налога на прибыль

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-ноября 2019 плательщики Луганщины направили в сводный бюджет Украины 124 млн 496 тыс. гривень налога на прибыль. При этом государственный бюджет получил 106 700 000 гривень, в местные бюджеты поступило 17 800 000 гривень.

Налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц относятся к общегосударственным налогам. Согласно Налогового кодекса Украины их базовая (основная) ставка составляет 18 процентов.