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В Луганской области спортсменам выделили по 6-8 тысяч гривень за достижения на чемпионатах мира

Вчера, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

Луганским спортсменам выделили единоразовое денежное вознаграждение за победы на международных соревнованиях.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое подписал председатель областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Это семь спортсменов и один тренер.

Николай Баранник году занял первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди взрослых. Тарас Губаренко стал лучшим на чемпионате мира по кикбоксингу WKA среди взрослых. Они получат по 8000 гривен.

Александр Золотов победил на чемпионате Европы по подводному ориентированию среди взрослых в двух упражнениях. Он получит 7200 гривен.

Первое место на чемпионате мира по годзю-рю каратэ заняла Валерия Пискун. Ей перечислят 8000 гривен.
Владимир Рысев стал вторым на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди взрослых (вознаграждение - 6000 гривен).

Святослав Семикрас занял первое и третье (командное) места на чемпионате мира по сумо среди взрослых (всего получит 8600 гривен).

На третье место среди команд мужчин на этом первенстве мира поднялся Иван Сорочан (вознаграждение - 3000 гривен).
4000 гривен перечислят тренеру Валерии Пискун Александру Батракову.


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В Луганской области спортсменам выделили по 6-8 тысяч гривень за достижения на чемпионатах мира » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня