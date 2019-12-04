В Луганской области 6000 семей могут остаться без газа и отопления с 1 января

В Луганской области Троицкий район может остаться без газа в случае неподписания нового транзитного договора с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Газотранспортная система приграничного района получает топливо из транзитного газопровода и, в случае прекращения поставок из РФ, жители останутся без отопления и газоснабжения.

Как рассказал председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, проблема решается. К сожалению, у нас есть населенные пункты, которые подключены к российской газовой трубе. То есть, они не интегрированы в газотранспортную систему Украины и их надо обеспечить нашим собственными ресурсами. На сегодня это 31 населенный пункт, где потребляют газ 6000 семей. Это 46 многоэтажек - примерно 648 квартир.

В Луганской обладминистрации сообщили, что проблема известна на высшем уровне и находится на контроле у Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, но реальных рычагов влияния ниу Зеленского, ни у Гончарука на РФ нет.

«Было совещание, на котором этот вопрос поднимался. Потому что эта проблема существует в нескольких областях. В том числе и у наших соседей харьковчан. Мы говорим эту тему с профильными министерствами, ищем варианты решения», - сообщил председатель облгосадминистрации.

Впрочем, он допускает, что с учетом последних событий новый договор на транзит будет подписан. То есть, отключение газа не произойдет.

«Хотя нужно готовиться к любому развитию событий. Мы все проговаривали с представителями ГУ ДСНС. Они готовы и разворачивать палатки, и устанавливать системы индивидуального отопления, и ставить тепловые пушки. То есть, мы готовы к экстренной ситуации», - отметил Сергей Гайдай.