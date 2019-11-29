19 декабря ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

19 декабря Луганское энергетическое объединение планирует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии.

По словам энергетиков, задолженность за электроэнергию у этого предприятия выросла до 188 миллионов гривень.

Также в ЛЭО считают, что до сих пор не найдено никаких путей погашения задолженности - предприятие продолжает поставку воды на оккупированные территории Луганской области.

В частности именно Попаснянский водоканал обеспечивает водой оккупированные города Первомайск, Стаханов, Брянку и прилегающие поселки.