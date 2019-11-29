Украинский футбольный клуб  «Шахтер» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Украинский футбольный клуб «Шахтер» получил потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Шахтер» находится в корзине несеяных. Соперником «оранжево-черных» станет один из таких клубов:

«Арсенал» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «ЛАСК» (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Эспаньол» (Испания).

Компанию «горнякам» в числе несеяных команд составили:

«АПОЭЛ» (Никосия, Кипр), «Брюгге» (Бельгия), «Байер» (Леверкузен, Германия), «Олимпиакос» (Пирей, Греция), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортин» (Лиссабон, Португалия), «Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Лудогорец» (Разград, Болгария), «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Рим, Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ» (Алкмар, Нидерланды).

Ранее в еврокубках «горняки» не встречались с 3 из 16 клубов — это «Аякс», «ЛАСК» и «Эспаньол».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 16 декабря в Ньоне.