» » «Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

«Укрзализныця» уже назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Кроме того, для семи поездов был продлен маршрут. Назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

№ поїзда

Сполучення

Час відправлення

Дати, коли курсуватиме поїзд

Час прибуття

Додаткові поїзди

1.

181

Київ — Львів

00:55

22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня та 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня

10:36

182

Львів — Київ

12:18

21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня та 3, 4, 7, 8, 11, 12 січня

00:02

2.

217

Київ — Львів

15:02

21-30 грудня та 1-12 січня

00:09

218

Львів — Київ

01:28

21-31 грудня та 2-12 січня

09:14

3.

197

Київ — Ковель

06:19

28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня

14:48

198

Ковель — Київ

11:27

20:45

4.

295

Київ — Ковель

09:20

13 січня

20:00

296

Ковель — Київ

07:42

20 грудня

19:22

5.

235

Київ — Ужгород

20:28

6-9 січня

11:58

Ужгород — Київ

18:15

20, 21, 23-27, 29, 30 грудня та 1, 6 січня

08:40

6.

239

Київ — Ужгород

19:47

6-9 січня

10:58

207

Ужгород — Київ

18:00

27-30 грудня та 1 січня

10:20

7.

219

Київ — Івано-Франківськ — Чернівці

01:37

21-25 грудня та з 6-9 січня

17:38

220

Чернівці — Івано-Франківськ — Київ

22:26

21-31 грудня та 6 січня

14:52

8.

263

Київ — Івано-Франківськ

15:02

14 січня

02:43

Івано-Франківськ — Київ

09:12

23 грудня

00:02

9.

249

Київ — Чернівці

15:09

6, 7 січня

08:15

250

Чернівці — Київ

19:15

21-30 грудня

11:56

10.

245

Київ — Ворохта

20:21

23, 25, 27, 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня

12:02

246

Ворохта — Київ

13:51

24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

05:28

11.

221

Київ — Кам’янець-Подільський

23:59

28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

08:57

222

Кам’янець-Подільський — Київ

19:04

29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня

04:47

12.

233

Київ — Вінниця

13:27

28, 30 грудня та 1, 3, 7, 11, 13 січня

16:30

234

Вінниця — Київ

17:30

21:20

13.

202

Жмеринка — Київ

20:48

20 грудня

00:37

201

Київ — Жмеринка

16:07

12 січня

21:30

14.

216

Жмеринка — Київ

14:20

23 грудня

19:28

215

Київ — Жмеринка

06:06

14 січня

11:31

15.

248

Хмельницький — Київ

18:40

21 грудня

00:20

247

Київ — Хмельницький

16:07

13 січня

22:45

16.

282

Київ — Новоолексіївка

21:47

11, 13 січня

12:40

Новоолексіївка — Київ

14:55

28, 30 грудня

04:46

17.

161

Київ — Миколаїв

14:35

21, 23, 25, 29 грудня та 3, 9, 13 січня

04:40

162

Миколаїв — Київ

22:13

20, 22, 24, 28 грудня та 2, 8, 12 січня

12:32

18.

210

Одеса — Київ

05:07

20, 21 грудня

14:48

19.

223

Київ — Одеса

07:46

29 грудня та 4, 7, 12 січня

17:55

224

Одеса — Київ

11:03

20:31

20.

224

Одеса — Київ

11:03

27 грудня та 11 січня

20:31

21.

205

Покровськ — Харків

09:20

20, 22, 27-30 грудня та 2, 4, 5, 8, 11, 12 січня

14:49

Харків — Покровськ

16:44

22:07

22.

258

Одеса — Ужгород

16:54

21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня

11:10

227

Ужгород — Одеса

14:05

22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня

09:30

23.

168

Львів — Одеса

09:40

22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня

20:23

Одеса — Львів

10:18

21:05

24.

193

Івано-Франківськ — Львів

11:18

29, 30 грудня та 5, 8, 12 січня

14:20

194

Львів — Івано-Франківськ

14:20

18:00

25.

202

Львів — Ужгород

06:43

29 грудня та 1, 11 січня

12:10

201

Ужгород — Львів

14:05

19:55

26.

204

Львів — Дніпро

21:20

20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня

11:24

203

Дніпро — Львів

16:39

21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

05:40

Додаткові рейси

27.

782

Київ — Черкаси

20:00

24, 31 грудня та 7 січня

23:39

781

Черкаси — Київ

06:30

10:07

774

Шостка — Київ

15:21

19:27

Київ — Шостка

10:32

14:36

28.

797

Харків — Запоріжжя

09:53

31 грудня та 7 січня

14:05

798

Запоріжжя — Харків

14:50

19:20

Продовження маршруту

29.

72

Запоріжжя — Київ — Чоп

19:47

22-31 грудня та 1-12 січня

23:45

Чоп — Київ — Запоріжжя

01:05

24-31 грудня та 1-14 січня

07:49

30.

76

Кривий Ріг — Київ — Ужгород

20:59

27-31 грудня та 1-13 січня

21:28

75

Ужгород — Київ — Кривий Ріг

06:25

29-31 грудня та 1-14 січня

06:23

31.

179

Дніпро — Київ — Львів

22:39

25-31 грудня та 1-11 січня

16:25

192

Львів — Київ — Дніпро

23:19

26-31 грудня та 1-12 січня

17:17

32.

243

Івано-Франківськ — Київ — Дніпро

21:55

23-31 грудня та 1-12 січня

17:49

Дніпро — Київ — Івано-Франківськ

09:20

25-31 грудня та 1-14 січня

05:43

33.

180

Львів — Київ — Дніпро

11:50

26-31 грудня та 1-12 січня

06:40

291

Дніпро — Київ — Львів

13:07

27-31 грудня та 1-13 січня

06:00

34.

779

Суми — Київ, Вінниця

05:35

20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня

13:11

780

Вінниця, Київ — Суми

13:44

21:34

35.

26

Одеса — Львів — Ужгород

18:25

22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня

13:55

25

Ужгород — Львів — Одеса

16:43

23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня

11:15

 

В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 тыс. мест. Больше всего рейсов — 15 — предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:12

19 декабря ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

Сегодня, 14:59

Украинский футбольный клуб  «Шахтер» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 14:49

«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Сегодня, 11:37

В Лисичанске с 1 декабря действуют новые тарифы на газ

Сегодня, 11:33

В Северодонецке полиция и нацгвардия проведут комплексные учения

Сегодня, 10:43

Украинскому полковнику ветераны и радикалы мешают интегрироваться с боевиками и российскими военными

Сегодня, 10:02

12 декабря российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 19:10

По версии полиции журналиста Шеремета убили музыкант и детский врач

Вчера, 15:57

Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - известно имя одного из подозреваемых

Вчера, 13:55

На выходе ч КПВВ «Станица Луганская» умер человек

Вчера, 12:27

В Луганской области полиция задержала грабителя - рецидивиста

Вчера, 12:20

В Северодонецке жителей хотят освободить от земельного налога

Новости Украины:

Вчера, 10:22

В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

11-12-2019, 16:31

Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

10-12-2019, 13:25

В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

10-12-2019, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9-12-2019, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

9-12-2019, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня