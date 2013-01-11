«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

«Укрзализныця» уже назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Кроме того, для семи поездов был продлен маршрут. Назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

№ № поїзда Сполучення Час відправлення Дати, коли курсуватиме поїзд Час прибуття Додаткові поїзди 1. 181 Київ — Львів 00:55 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня та 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня 10:36 182 Львів — Київ 12:18 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня та 3, 4, 7, 8, 11, 12 січня 00:02 2. 217 Київ — Львів 15:02 21-30 грудня та 1-12 січня 00:09 218 Львів — Київ 01:28 21-31 грудня та 2-12 січня 09:14 3. 197 Київ — Ковель 06:19 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня 14:48 198 Ковель — Київ 11:27 20:45 4. 295 Київ — Ковель 09:20 13 січня 20:00 296 Ковель — Київ 07:42 20 грудня 19:22 5. 235 Київ — Ужгород 20:28 6-9 січня 11:58 Ужгород — Київ 18:15 20, 21, 23-27, 29, 30 грудня та 1, 6 січня 08:40 6. 239 Київ — Ужгород 19:47 6-9 січня 10:58 207 Ужгород — Київ 18:00 27-30 грудня та 1 січня 10:20 7. 219 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці 01:37 21-25 грудня та з 6-9 січня 17:38 220 Чернівці — Івано-Франківськ — Київ 22:26 21-31 грудня та 6 січня 14:52 8. 263 Київ — Івано-Франківськ 15:02 14 січня 02:43 Івано-Франківськ — Київ 09:12 23 грудня 00:02 9. 249 Київ — Чернівці 15:09 6, 7 січня 08:15 250 Чернівці — Київ 19:15 21-30 грудня 11:56 10. 245 Київ — Ворохта 20:21 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня 12:02 246 Ворохта — Київ 13:51 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня 05:28 11. 221 Київ — Кам’янець-Подільський 23:59 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня 08:57 222 Кам’янець-Подільський — Київ 19:04 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня 04:47 12. 233 Київ — Вінниця 13:27 28, 30 грудня та 1, 3, 7, 11, 13 січня 16:30 234 Вінниця — Київ 17:30 21:20 13. 202 Жмеринка — Київ 20:48 20 грудня 00:37 201 Київ — Жмеринка 16:07 12 січня 21:30 14. 216 Жмеринка — Київ 14:20 23 грудня 19:28 215 Київ — Жмеринка 06:06 14 січня 11:31 15. 248 Хмельницький — Київ 18:40 21 грудня 00:20 247 Київ — Хмельницький 16:07 13 січня 22:45 16. 282 Київ — Новоолексіївка 21:47 11, 13 січня 12:40 Новоолексіївка — Київ 14:55 28, 30 грудня 04:46 17. 161 Київ — Миколаїв 14:35 21, 23, 25, 29 грудня та 3, 9, 13 січня 04:40 162 Миколаїв — Київ 22:13 20, 22, 24, 28 грудня та 2, 8, 12 січня 12:32 18. 210 Одеса — Київ 05:07 20, 21 грудня 14:48 19. 223 Київ — Одеса 07:46 29 грудня та 4, 7, 12 січня 17:55 224 Одеса — Київ 11:03 20:31 20. 224 Одеса — Київ 11:03 27 грудня та 11 січня 20:31 21. 205 Покровськ — Харків 09:20 20, 22, 27-30 грудня та 2, 4, 5, 8, 11, 12 січня 14:49 Харків — Покровськ 16:44 22:07 22. 258 Одеса — Ужгород 16:54 21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня 11:10 227 Ужгород — Одеса 14:05 22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня 09:30 23. 168 Львів — Одеса 09:40 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня 20:23 Одеса — Львів 10:18 21:05 24. 193 Івано-Франківськ — Львів 11:18 29, 30 грудня та 5, 8, 12 січня 14:20 194 Львів — Івано-Франківськ 14:20 18:00 25. 202 Львів — Ужгород 06:43 29 грудня та 1, 11 січня 12:10 201 Ужгород — Львів 14:05 19:55 26. 204 Львів — Дніпро 21:20 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня 11:24 203 Дніпро — Львів 16:39 21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня 05:40 Додаткові рейси 27. 782 Київ — Черкаси 20:00 24, 31 грудня та 7 січня 23:39 781 Черкаси — Київ 06:30 10:07 774 Шостка — Київ 15:21 19:27 Київ — Шостка 10:32 14:36 28. 797 Харків — Запоріжжя 09:53 31 грудня та 7 січня 14:05 798 Запоріжжя — Харків 14:50 19:20 Продовження маршруту 29. 72 Запоріжжя — Київ — Чоп 19:47 22-31 грудня та 1-12 січня 23:45 Чоп — Київ — Запоріжжя 01:05 24-31 грудня та 1-14 січня 07:49 30. 76 Кривий Ріг — Київ — Ужгород 20:59 27-31 грудня та 1-13 січня 21:28 75 Ужгород — Київ — Кривий Ріг 06:25 29-31 грудня та 1-14 січня 06:23 31. 179 Дніпро — Київ — Львів 22:39 25-31 грудня та 1-11 січня 16:25 192 Львів — Київ — Дніпро 23:19 26-31 грудня та 1-12 січня 17:17 32. 243 Івано-Франківськ — Київ — Дніпро 21:55 23-31 грудня та 1-12 січня 17:49 Дніпро — Київ — Івано-Франківськ 09:20 25-31 грудня та 1-14 січня 05:43 33. 180 Львів — Київ — Дніпро 11:50 26-31 грудня та 1-12 січня 06:40 291 Дніпро — Київ — Львів 13:07 27-31 грудня та 1-13 січня 06:00 34. 779 Суми — Київ, Вінниця 05:35 20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня 13:11 780 Вінниця, Київ — Суми 13:44 21:34 35. 26 Одеса — Львів — Ужгород 18:25 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня 13:55 25 Ужгород — Львів — Одеса 16:43 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня 11:15

В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 тыс. мест. Больше всего рейсов — 15 — предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период.