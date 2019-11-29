В Лисичанске с 1 декабря действуют новые тарифы на газ

Лисичанске МРУЕГГ филиал АО «Луганскгаз» сообщает, что в соответствии с постановлением КМУ Украины от 05.06.2019 № 485 «Изменения, которые вносятся в постановление КМУ Украины от 03.04.2019р. № 293» и в связи с установлением с 01.12.2019 года цены продажи / поставки природного газа на каждый газовый месяц, с 1 декабря 2019 действуют следующие тарифы на оплату природного газа.

С 1 декабря 2019 года цена на природный газ для нужд бытовых потребителей в Лисичанске составляет 6,31548 грн за 1 куб.м.

Цена на природный газ при отсутствии газового счетчика:

- плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения - 5,39 м. Куб * 6,31548 грн = 34,04 грн;

- плита газовая и газовый водонагреватель - 10,49 м.куб * 6,31548 грн = 66,25 грн.

По всем вопросам относительно действующих тарифов и норм потребления природного газа можно обратиться в абонотделов Лисичанского МРУЕГГ