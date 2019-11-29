В Северодонецке полиция и нацгвардия проведут комплексные учения

14 декабря в Северодонецке планруются масштабные учения подразделений Национальной полиции Луганской области.

Как сообщает Северодонецкий городской совет, с целью закрепления практических навыков полицейских по противодействию преступности, обработки алгоритмов действий личного состава ГУНП в Луганской области, направленных на предупреждение особо тяжких и тяжких уголовных преступлений, 14 декабря с 9.00 до 13.00 на территории Северодонецка будут проводиться комплексные учения.

Планируется задействовать подразделения ГУНП, УПП в Луганской области, Северодонецкого ОП ГУНП и другие.