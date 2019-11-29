Украинскому полковнику ветераны и радикалы мешают интегрироваться с боевиками и российскими военными

Украинские военные якобы «очень быстро реинтегрируются» с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей, но «праворадикалы», также среди ветеранов, — нет. Об этом на круглом столе в Укринформе заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев.

«Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, проще», — сказал он.

Чуиь позже появилость сразу два заявления — одно от Генерального штаба ВСУ, в котором заявили, что слова полковника Ноздрачева являются его личным мнением и второе от полковника Алексея Ноздрачева.

«Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачев во время круглого стола в Национальном информационном агентстве Укринформе — не позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины.

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения» — говорится в сообщении.

Также по данному факту начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Позже сам полковник извинился и опубликовал видео с извинениями:

«Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я абсолютно не высказывал мнение руководства ВСУ. Это моя вина и я ее осознаю», — сказал он в ролике.