12 декабря российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня

Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции.

12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Остальные обстрелы сосредоточились на украинских позициях в Донецкой области.

В районе Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - с автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Рядом с Южным и Новолуганским российские боевики вели обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.