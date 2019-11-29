На выходе ч КПВВ «Станица Луганская» умер человек

Сегодня, 12 декабря, по дороге с КПВВ Станица Луганская умер мужчина направлявшийся в оккупированный Луганск.

Как сообщает БФ «Право на захист», мужчина 1963года рождения направлялся в сторону оккупированной российскими террористами территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.

Об этом сообщили мониторы Северодонецкого офиса БФ «Право на захист» Оксана Понаморева и Олег Кучеров, работающих сегодня на этом КПВВ.

Выражаем соболезнование семье и близким погибшего.