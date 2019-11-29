В Луганской области полиция задержала грабителя - рецидивиста

28-летнего жителя Кременной, ранее уже судимого за кражу, грабеж, разбой и изнасилование, вновь совершившего дерзкие преступления, оперативники уголовного розыска задержали в Старобельском районе. За преступные деяния мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Отбывания наказания за совершение тяжких преступлений никоим образом не повлияло на сознание человека, и освободившись из мест лишения свободы, он снова встал на преступный путь.

В конце ноября в городе Кременная он совершил нападение на женщину, которая вечером возвращалась с работы домой. Сбив ее с ног ударами по голове и повалив на землю, он пытался завладеть ее вещами. Но, испугавшись случайного свидетеля, бежал с места преступления.

9 декабря ночью, снова в Кременной, путем отжима пластикового окна, он проник в помещение аптеки где завладел деньгами в сумме около 6000 гривен и мобильным телефоном.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кременского и Старобельского отделов полиции были установлены личность и местонахождение подозреваемого.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственным ему сообщено о подозрении по статьям 186 «Грабеж» и 187 «Разбой» и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.