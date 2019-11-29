В Северодонецке жителей хотят освободить от земельного налога

Важный для жителей Северодонецка проект решения городского совета подготовила и приняла сегодня депутатская земельная комиссия: предполагается в 2020 году освободить от платы за землю значительное количество землепользователей города - физических лиц.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, депутаты комиссии, которую возглавляет депутат Елена Буткова, выяснили, что за несовершенной законодательной базы в больших групп горожан возникают большие проблемы. Поэтому, северодонецкие депутаты на местном уровне пытаются их решить.

Как пояснила Елена Буткова, принятый комиссией проект решения касается таких многочисленных групп населения, как владельцы или пользователи земельных участков в садоводстве, пользователей земельных участков под многоквартирными застройкой (это практически все население города), территорий рекреационного назначения, а также земельных участков под индивидуальной застройкой (это около 2 тыс.)

Прямая речь депутата Елены Бутковой: «Сегодня состоялось заседание земельной комиссии. В рамках которой были рассмотрены очень важные вопросы для многих наших горожан, наших северодончан. Этот вопрос предоставления льгот по плате за землю. Сегодня мы приняли решение о предоставлении льгот трем категориям: первая - это садоводческие товарищества, кооперативы, вторая категория - это земли рекреационного назначения и третья категория - это земли жилищного фонда, включая частную застройку. Здесь мы решаем не только очень важные вопросы, которые волнуют людей, уменьшая финансовую нагрузку, мы освобождаем их от необходимости заполнять декларации. Мы экономим их время и силы, чтобы они могли спокойно жить и работать на своей земле. Эти вопросы будут вынесены на сессию городского совета, и мы надеемся, что депутаты их поддержат».