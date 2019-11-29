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Следователи ГБР ищут 200 миллионов у народного депутата

Сегодня, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва. Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривень.

Правоохранители не называют имени экс-депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Максиме Микитасе. 

По предварительной информации в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.

Следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.

Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В ГБР считают, что депутат совершил преступления:

  • легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (Ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины);
  • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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