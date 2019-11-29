Следователи ГБР ищут 200 миллионов у народного депутата

Следователи ГБР ищут 200 миллионов у народного депутатаСегодня, 12:00
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва. Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 миллионов гривень.
Правоохранители не называют имени экс-депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Максиме Микитасе.
По предварительной информации в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.
Следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.
Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
В ГБР считают, что депутат совершил преступления:
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (Ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины);
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).