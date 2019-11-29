Предприятия Луганской области перечислили более 195 млн грн военного сбора

В Луганской области налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-ноябрь 2019 поступления военного сбора составили 195 млн 358 тыс. гривен. Это на 23,1 млн гривень больше показателя за 11 месяцев 2018 года.

Напомним военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.