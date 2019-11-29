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Россия отправила очередной «гумконвой» в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

Так называемый «гуманитарный конвой» Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 12 декабря прибыл в «Донецкую народную республику». Это 95-й «гумконвой» России для жителей Донбасса. Как сообщили в «ДНР», масса «гуманитарной помощи» составляет 270 тонн.

»Сегодня в ДНР прибыл 95-й гуманитарный конвой от МЧС РФ. В состав груза вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет. Также присутствует груз в виде медицинского имущества для шести медучреждений «ДНР» общим весом более 1300 килограммов», — сообщил директор «департамента по работе с гуманитарной помощью МЧС «ДНР» Валентин Гордиенко.

Еще 9 автомобилей доставили в Луганск 99,5 тонны гуманитарного груза. В его составе — 16420 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

На данный момент разгрузка гуманитарной помощи происходит на складах хранения в Донецке.

Содержимое груза неизвестно — ни ОБСЕ ни украинские пограничники не допускаются к осмотру груза. Также разгрузка содержимого грузовиков на оккупированных территориях происходит в условиях ограниченного доступа.


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Россия отправила очередной «гумконвой» в оккупированные Луганск и Донецк » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня