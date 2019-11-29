В США готовы подписать санкции для строителей Северного и Турецкого потоков

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

«Все наши приоритеты учтено в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, на надо больше медлить. Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно», — заявил президент США.

За бюджет в нижней палате проголосовало двухпартийное большинство — 337 из 435 конгрессменов, при 48 голосах против. Решение палаты представителей утверждает изменения в исходный проект оборонного бюджета. Среди изменений — введение санкций против компаний, причастных к строительству Северного потока-2 и Турецкого потока.

Согласно документу, санкции будут действовать также в случае, если эти газопроводы изменят название или будут заменены другими.

Санкции налагаются: на 1) судна, занимавшиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря; 2) иностранных лиц, сознательно продававших, сдававших в аренду или предоставлявших эти суда для строительства или способствовавших обманчивым или сложным операциям для предоставления этих судов для строительства газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением: 1) запрет на выдачу американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под санкции; 2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.