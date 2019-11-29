Российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

Российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 09:53
Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции.
11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 8 обстрелов:
- у Новомихайловка - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- дважды неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.