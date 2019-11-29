Российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции.

11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупационные войска осуществили 8 обстрелов: