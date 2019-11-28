В Луганской области полиция задержала доверенное лицо «вора в законе»Сегодня, 17:48
В Луганской области полиция задержала доверенное лицо «вора в законе» «Гули Бакинского».
По планам «вора», его человек должен был установить контроль за деятельностью преступных групп, а «Гули Бакинский» дистанционно не придавал ему указания.
Для этого гражданин Республики Азербайджан планировал организовать встречу с криминальными элементами, так называемую «сходку».
Во вторник, 10 декабря, правоохранители задержали гражданина в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.