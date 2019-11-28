Львовские школьники привезли подарки для учеников Луганской области

Сегодня школьников Станицы-Луганской впервые посетили дети из Львова вместе с Международным благотворительным фондом «Вектор надежды».

Фонд был создан в этом году в феврале из числа активных жителей Львова, Луцка и инициативных граждан соседней Польши. Модераторами встречи выступили Артем Шевчук (11 лет), учится в лицее бизнеса и права, Диана Шевчук (12 лет), учится в Классической гимназии при университете им. И. Франко и Максим Доманицкий (12 лет), учится в лицее № 28 Львовского городского совета.

Дети привезли подарки, собраные детьми Княгининского учебно-воспитательного комплекса общеобразовательной школы I–III ст. — дошкольного учреждения Луцкого района Волынской области.

Руководство Станично-Луганской администрации благодарно благотворительной организации и детям за предоставленные подарки и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.