Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

«11 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента», — говорится в сообщении на официальном сайтек Верховной Рады о состоянии прохождения документа.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год определен в сумме 1095,6 млрд грн, расходы - 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).

На инфраструктуру запланировали выделить 73,7 млрд грн, на здравоохранение — 113,3 млрд грн, на образование — 145,1 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн, социальную сферу — 293 млрд грн, в том числе без малого 50 млрд грн на субсидии, 173 млрд грн — на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

Дефицит госбюджета планируется снизить до 2%. Доходы от приватизации в следующем году ожидаются на уровне 12 млрд грн, а легализация игорного бизнеса должна принести еще 3 млрд грн доходов.

Минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия устанавливается в размере 1638 грн.