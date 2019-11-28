В Луганской области на 83% разрушено дорожное полотно Северодонецк-Сватово-Старобельск

В Министерстве инфраструктуры Украины состоялась встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Участие в мероприятии принял председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай прокомментировал, что Луганщине крайне необходимы средства на восстановление двух объектов дорожной инфраструктуры.

Один из них — это так называемый дорожный треугольник Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк длиной 163 км.

«Дорожное покрытие разрушено на 83% и требует немедленного восстановления, — уточнил Сергей Гайдай. — С восстановлением указанных направлений увеличится пассажиропоток и сократятся логистические расходы, прежде всего, товаропроизводителей и трейдеров».

Требует капитального вмешательства и автомобильный мост через реку Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что в правительстве работают над расширением базы финансирования восстановления украинских дорог.

Следующим шагом будет разработка регуляторной базы, необходимой для финансирования инвестиционных проектов. Также отмечена необходимость координации взаимодействия Мининфраструктуры, Укравтодора и облгосадминистраций в сфере дорожного хозяйства.

Кроме того, представлен проект алгоритма привлечения средств ЕБРР к финансированию развития дорог на местном уровне. Соответствующие предложения поступят и от Луганской области.