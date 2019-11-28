В Луганской области на 83% разрушено дорожное полотно Северодонецк-Сватово-Старобельск

В Луганской области на 83% разрушено дорожное полотно Северодонецк-Сватово-СтаробельскСегодня, 14:04
В Министерстве инфраструктуры Украины состоялась встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Участие в мероприятии принял председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай прокомментировал, что Луганщине крайне необходимы средства на восстановление двух объектов дорожной инфраструктуры.
Один из них — это так называемый дорожный треугольник Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк длиной 163 км.
«Дорожное покрытие разрушено на 83% и требует немедленного восстановления, — уточнил Сергей Гайдай. — С восстановлением указанных направлений увеличится пассажиропоток и сократятся логистические расходы, прежде всего, товаропроизводителей и трейдеров».
Требует капитального вмешательства и автомобильный мост через реку Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что в правительстве работают над расширением базы финансирования восстановления украинских дорог.
Следующим шагом будет разработка регуляторной базы, необходимой для финансирования инвестиционных проектов. Также отмечена необходимость координации взаимодействия Мининфраструктуры, Укравтодора и облгосадминистраций в сфере дорожного хозяйства.
Кроме того, представлен проект алгоритма привлечения средств ЕБРР к финансированию развития дорог на местном уровне. Соответствующие предложения поступят и от Луганской области.