В Северодонецке жители перестали платить за отопление

В Северодонецке задолженность потребителей за услугу по снабжению тепловой энергии состоянию на 1 декабря 2019 составляет 168,8 млн. гривень, в том числе населения - 151,8 млн.грн.

Также віросла задолженность и бюджетных организаций - до 6,2 млн. гривень. Gрочие потребители должны 10,8 млн. гривень.

Как сообщили в Северодонецком городском совете, за месяц задолженность выросла на 33,4 млн. гривень по сравнению с прошлым месяцем.

Больше всего выросли долги населения - на 28,2 млн. гривень.