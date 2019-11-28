В Лисичанске половина города останется без воды на 2 дня

Половина города Лисичанска, а также Приволье и Новодружеск останутся на два дня без водоснабжения из-за ремонта водовода. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

11 декабря с 23:00 по 13 декабря включительно в связи с переподключением и вводом в эксплуатацию новой магистрали водопровода по ул. Генерала Потапенко будут обесточены водонасосные станции «Белогоривськая» и «Лисичанская».

Просим жителей центральной части города, района завода «Пролетарий», 41-го микрорайона, города Новодружеск и Приволье сделать сделать запас воды на период отключения.