В партии Зеленского обнародовали законопроект о продлении «особого статуса» Донбасса

В Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении «особого статуса» Донбасса. Законопроект вносит изменения в срок действия уже давно принятого, но бездействующего закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Законопроектом предлагается в статье 1 этого закона продлить до 31 декабря 2020 года включительно действие особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект, согласно пояснительной записке, вносится в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.