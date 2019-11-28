Луганская «Заря» расторгла контракт с бразильским голкипером Луисом Филипе

Луганская «Заря» прекратила контракт с голкипером клуба Луисом Филипе. Контракт расторгнут по обоюдному согласию и сегодня футболист покинул территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Прощай, Украина. Я буду очень скучать», — написал футболист в своём Instagram.

Луис Филипе перешел в «Зарю» в феврале 2018 года. За это время он провел 8 из 18 матчей без пропущенных мячей, и всего пропустил 21 гол. Последний раз бразильский игрок выходил на поле в основном составе 17 апреля.

Футбольный клуб «Заря» искренне благодарит Луиса Филипе за сотрудничество и желает удачи в новом клубе.