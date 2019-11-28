В России признали, что подделали сюжет об уничтожении над Донбассом Боинга МН17

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MH17 была ложная информация. Об этом сообщает The New Yorker .

В ноябре 2014 года «Первый канал» показал телесюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры: с запуском ракет из истребителя. На тот момент в сюжете речь шла о «сенсационных» снимках со спутника, которые якобы предоставил телеканалу «американский эксперт», который был «связан с западными спецслужбами».

«Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно», — заявил Эрнст.

На основании такого материала телеканал подводил зрителей к мысли о том, что пассажирский «Боинг» мог быть сбит украинским истребителем.

«Данный кадр подтверждает версию события, которая вряд ли была услышана на Западе», — прокомментировали в сюжете, который в дальнейшем признали фейковым.

Напомним, пассажирский самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН-17. Его сбили российские военные в небе над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате происшествия погибли все 298 пассажиров, в том числе 80 детей.