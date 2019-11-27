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Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую и Катериновку

Сегодня, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы вели обстрел в районах разведения войск. В Станице Луганской боевики вели обстрел станции Кондрашевская Новая на окраине поселка из стрелкового оружия. Также боевики обстреляли поселок Катериновка, где вели огонь из с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреляли  позиции ВСУ в Лебединском - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Павлополь, Широкино, Майорск и Шумы были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также под обстрелом из минометов оказались украинские военные в районе Луганского - там боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов.


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