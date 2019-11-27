Где купить и сколько стоит новогодняя елка в Луганской области

«Легальные» новогодние елки в Луганской области будут продаваться исключительно с пластиковыми бирками. Об этом шла речь на брифинге для СМИ в облгосадминистрации сегодня, 10 декабря.

О проведении в области предпраздничной елочной кампании рассказал начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко.

Он, в частности, отметил, что на 1 декабря 2019 на подконтрольной Украины территории Луганской области работают восемь государственных лесоохотничьих предприятий.

Сколько стоит новогодняя ёлка в Лисичанске и Северодонецке

На новогодние елки в городах Луганской области цена пока колеблется от 75 до 235 гривень и зависит от различных факторов, например, высоты. По состоянию на 10 декабря средняя цена на новогоднюю елку, реализованную лесоохотничьего хозяйства Луганской области, составляет 95,01 гривень.

Всего планируется реализовать 29 568 штук новогодних елок примерно на сумму 2,9 милиона гривень.

В декабре розничную торговлю новогодними елками государственного лесоохотничьего хозяйства на территории Луганской области проводят в центральных усадьбах, лесничествах и на торговых рынках области.

Где купить новогоднюю ёлку?

В Северодонецке торговля новогодней елкой лесоохотничьего хозяйства будет проводиться по следующим адресам: проспект Гвардейский (район дома № 67), проспект Гвардейский район (дома № 65), площадь Победы, проспект Химиков (район дома № 38), улица Гагарина (район дома № 56 а).

торговля новогодней елкой лесоохотничьего хозяйства будет проводиться по следующим адресам: проспект Гвардейский (район дома № 67), проспект Гвардейский район (дома № 65), площадь Победы, проспект Химиков (район дома № 38), улица Гагарина (район дома № 56 а). В Лисичанске проспект Победы (район дома № 121), улица Гетманская (район дома № 31), квартал 40 лет Победы (район дома № 3).

проспект Победы (район дома № 121), улица Гетманская (район дома № 31), квартал 40 лет Победы (район дома № 3). В Золотом торговля новогодней елкой будет проводиться на городском рынке.

торговля новогодней елкой будет проводиться на городском рынке. В Горском — городской рынок и по улице Центральной район дома № 1.

— городской рынок и по улице Центральной район дома № 1. В Попасной — городской рынок, поселок вагоноремонтного завода, микрорайон Черемушки.

Павел Головченко отметил, что для маркировки новогодних елок лесоохотничьи хозяйства Луганской области используют пластиковые бирки. Они необходимы для проверки легальности заготовки новогодних елок.

Как проверить легальность новогодней ёлки

Когда продаются новогодние елки, выращенные на частных земельных участках, а не в лесоохотничьего хозяйства, у продавца должна быть справка из органа, местного самоуправления о том, что он действительно выращивает их на собственном земельном участке.

Происхождение новогодних елок проверяется на сайте www.ukrforest.com . Если информация о заготовке новогодней елки отсутствует, то ее заготовлено нелегально.

Скриншот с сайта по проверке легальносте деревьев



Кроме того, в Луганской области создано 46 рейдовых бригад, в состав которых входят 120 работников государственной лесной охраны, 12 работников Национальной полиции. С начала декабря ними проведено 69 рейдов.

Напомним, что согласно действующему законодательству за незаконную рубку елок на нарушителя будет наложен административный штраф в размере 510 гривен, а также ему придется возместить убытки, нанесенные лесному хозяйству в размере 496,62 гривен за каждое незаконное срубленные дерево.