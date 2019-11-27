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Как платить налог за земельные участки на временно оккупированной территории Луганска и Донецка

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области разъяснили как платить налог на земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории Луганска и Донецка и в прифронтовой зоне.

В соответствии с пунктом 38 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее НКУ) на период проведения антитеррористической операции, для налогоплательщиков, которые по состоянию на 14 апреля 2014 имели место нахождения (место жительства) на временно оккупированной территории, признанной такой соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями», или в населенных пунктах на линии соприкосновения, и / или налогоплательщиков, которые имеют объекты налогообложения местными налогами, сборами на этих территориях, взимания налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в этом пункте.
Согласно п.п. 38.7 п. 38 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, не начисляется и не уплачивается в период с 14 апреля 2014 по 31 декабря года, в котором завершено проведение АТО плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, расположенных на временно оккупированной территории, и / или в населенных пунктах на линии соприкосновения и находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц.
Пунктом 30.6 ст. 30 НКУ установлено, что суммы налога и сбора, не оплаченные субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот, учитываются таким субъектом - налогоплательщиком. Учет указанных средств ведется в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 № 1233 «Об утверждении Порядка учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот».
Таким образом, субъекты хозяйствования имеют право не начислять и не платить плату за землю за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории, и за земельные участки (кроме земель сельскохозяйственного назначения), расположенных на территории населенных пунктов на линии соприкосновения, которые находятся в населенных пунктах, содержащиеся в списках, утвержденных распоряжением Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 № 1085-р с изменениями и дополнениями, но должны подавать в контролирующий орган налоговую декларацию по плате за землю и Отчет о суммах налоговых льгот.


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Как платить налог на земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории Луганска и Донецка