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В Станице Луганской наконец обратили внимание на российских террористов с голубыми повязками

Сегодня, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

На участке разведения сил и средств № 1 в Станице Луганская фиксируется пребывание представителей террористов  в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью «СЦКК-JCCC».

Как сообщает пресс-центр ООС, указанная символика в составе СЦКК не используется.
В соответствии с решением о разведении сил в Станице Луганской, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и представители террористических формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.
Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехстороннего контактной группы о разведении сил и средств.

СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК. В состав СЦКК вошли офицеры ВС Украины и Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабря 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей так называемых ЛНР и ДНР в составе СЦКК нет и никогда не было.
Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что Рамочное решение Трехсторонней контактной группы является обязательным для выполнения всеми сторонами, которые подписывали.
Украинская сторона требует у  оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения.


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