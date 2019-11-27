9 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня. 3 солдат ВСУ погибли

9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В Луганской области российские террористы продолжают обстрелы в районе Золотое, где вели обстрел украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ рядом с Луганским и Новолуганским из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также под обстрелом оказались Водяное, где противник дважды открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Березового - из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.