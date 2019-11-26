» » В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Вчера, 21:07 citynews.net.ua | Напечатать

Переговоры «нормандской четверки», которые продолжались более двух часов, завершились.

Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что лидеры «четверки» договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше.

Начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 00:54

В Париже договорились об обмене «всех на всех». Контроль границы обсудят через 4 месяца

Сегодня, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

Вчера, 21:07

В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Вчера, 18:01

Чиновники Луганской обладминистрации украли на строительстве детского дома 10 миллионов гривень

Вчера, 17:54

В Киеве медики скорой помощи проведут акцию протеста

Вчера, 16:23

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу «нормандской четверки»

Вчера, 16:00

Неудачно попиарился: Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за камень в сторону посольства РФ

Вчера, 14:49

Северодонецк оказался худшим городом по уровню свобод и возможностей

Вчера, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

Вчера, 13:01

В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривень 

Вчера, 12:49

Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Вчера, 12:39

Командира батальона «Леший», который участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, будут судить заочно

Новости Украины:

Сегодня, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

Вчера, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

Вчера, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

28-11-2019, 12:49

LPG-массаж: как получить идеальное тело

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

26-11-2019, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня