В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира ПутинаВчера, 21:07
Переговоры «нормандской четверки», которые продолжались более двух часов, завершились.
Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает корреспондент «Европейской правды».
Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что лидеры «четверки» договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше.
Начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.