В Париже начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина

Переговоры «нормандской четверки», которые продолжались более двух часов, завершились.

Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает корреспондент «Европейской правды» .

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что лидеры «четверки» договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше.

Начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.