Чиновники Луганской обладминистрации украли на строительстве детского дома 10 миллионов гривень

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха, менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств.

Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове.

Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили. Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в «тень» денег коммерсант перевез во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый «бюджет» квазиреспублики.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.

В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки.

Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганщины и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.