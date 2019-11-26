Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу «нормандской четверки», передает корреспондент УНН .

Так, примерно в 15:30 Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией прибыл в Елисейский дворец в Париже на «нормандскую» встречу.

Делегацию Украины представляют также помощник Президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках «нормандского формата» в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Согласно графику, который накануне был распространен, ожидалось, что в 14:55 Президент прибудет в Елисейский дворец.