Неудачно попиарился: Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за камень в сторону посольства РФ

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего депутата Верховной Рады Николая Рудьковского за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году.

Суд в РФ заочно арестовал Рудьковского в 2016 году, а в начале октября прошлого года, после переезда в Россию, его задержали в Москве.

Николай Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

14 июня 2014 Рудьковский пришел в посольство РФ в Киеве, где проходила акция протеста, вызванная атакой российскими террористами в Луганске самолета ИЛ-76 и гибели находившихся в нем 49 украинских военных.

На видеозаписи происшествия видно, как протестующие сначала пытались прогнать на тот момент нардепа, а потом дали ему камень, потребовав бросить его. Рудьковский бросил камень в сторону здания посольства РФ, однако это не остановило активистов, после этого облили депутата зеленкой.

Кроме того, суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД РФ 5 млн 750 тыс рублей и в пользу страховой компании АО Согаз — 8 млн 289 тыс рублей.

Процесс по Рудьковского прошел в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку, как сообщает российское агентство, он «полностью признал вину и раскаялся в содеянном».

Суд отнес Рудьковскому время пребывания под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.

Российское гособвинение просило приговорить Рудьковского к 6 годам колонии.

Николай Рудьковский - экс-председатель Социалистической партии Украины, экс-народный депутат и экс-министр транспорта и связи в коалиционном правительстве Виктора Януковича в 2006-2007 годах.



