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В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривень 

Сегодня, 13:01 citynews.net.ua | Напечатать

Разграбленный цех ЗАО ТЕРМОНа территории Луганской области российскими террористами захвачено почти 70 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. гривень. Об этом сообщает министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

Прямые потери экономики от Российской агрессии в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд).

А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн:

  • на территории АР Крым и г.. Севастополя зарегистрировано 57,7 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд. гривень.
  • на территории Донецкой области - почти 120 * тыс. Объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд. гривень;
  • на территории Луганской области - почти 70 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. гривень.

По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.


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