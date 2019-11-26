В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривень 

В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривеньСегодня, 13:01
На территории Луганской области российскими террористами захвачено почти 70 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. гривень. Об этом сообщает министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.
Прямые потери экономики от Российской агрессии в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд).
А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн:
- на территории АР Крым и г.. Севастополя зарегистрировано 57,7 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд. гривень.
- на территории Донецкой области - почти 120 * тыс. Объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд. гривень;
- на территории Луганской области - почти 70 тысяч объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. гривень.
По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.