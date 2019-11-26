» » Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Лисичанске запланировано традиционное отключение объектов водоканала от электроснабжения из-за долгов. Несмотря на необходимость ежемесячных платежей и гарантированную нехватку денег в Лисичанскводоканале, депутаты городского совета тянут до последнего и собираются на внеочередную сессию только после окончания срока выплат и отключения воды в Лисичанске.

Сегодня сессия Лисичанского городского совета запланирована на 16:00, где будет рассмотрен вопрос выделения средств на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Луганской энергетическое объединение предупредило городской совет и жителей Лисичанска о задолженности в 1,5 млн гривень еще в начале декабря, но депутаты, как обычно, решили подождать чуда.

Недовольство бездействием депутатов высказал глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

«В Лисичанске, к сожалению, снова критическая ситуация складывается с водой. Несмотря на то, что мне удалось переоформить, перенаправить определенные финансовые потоки, которых достаточно для того, чтобы текущие долги закрывать.

Сессию надо было собирать вчера, позавчера. Но, я так понимаю, что как-то власть города не очень хочет закрывать эти вопросы», — сказал Сергей Гайдай.

Также глава ОГА пообещал жесткую реакцию, если депутаты 9 декабря не решат вопрос с оплатой за электроэнергию и оставят жителей Лисичанска без воды.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:49

Северодонецк оказался худшим городом по уровню свобод и возможностей

Сегодня, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

Сегодня, 13:01

В оккупированных Луганске и Донецке захвачено имущество на 56 миллиардов гривень 

Сегодня, 12:49

Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Сегодня, 12:39

Командира батальона «Леший», который участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, будут судить заочно

Сегодня, 12:37

Громады Луганской области получили от упрощенцев 376,1 млн гривен единого налога

Сегодня, 11:40

Провокатором бросившем яйцо в Порошенко оказался сотрудник львовского издания (исправлено)

Сегодня, 10:52

В России анонсировали отдельную встречу Зеленского и Путина

Сегодня, 10:31

8 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

Вчера, 11:45

Штаб ООС не заметил минометный обстрел в Луганской области

6-12-2019, 15:31

Гайдай в Киеве представил проект строительства железной дороги до Станицы Луганской и Счастья

Новости Украины:

Сегодня, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

Вчера, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

28-11-2019, 12:49

LPG-массаж: как получить идеальное тело

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

26-11-2019, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

26-11-2019, 17:21

В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал

26-11-2019, 10:20

На трассе Киев-Одесса массовая авария с 11 автомобилями

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня