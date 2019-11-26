Лисичанские депутаты традиционно соберутся на внеочередную сессию для поиска денег на воду

Сегодня в Лисичанске запланировано традиционное отключение объектов водоканала от электроснабжения из-за долгов. Несмотря на необходимость ежемесячных платежей и гарантированную нехватку денег в Лисичанскводоканале, депутаты городского совета тянут до последнего и собираются на внеочередную сессию только после окончания срока выплат и отключения воды в Лисичанске.

Сегодня сессия Лисичанского городского совета запланирована на 16:00, где будет рассмотрен вопрос выделения средств на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Луганской энергетическое объединение предупредило городской совет и жителей Лисичанска о задолженности в 1,5 млн гривень еще в начале декабря, но депутаты, как обычно, решили подождать чуда.

Недовольство бездействием депутатов высказал глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

«В Лисичанске, к сожалению, снова критическая ситуация складывается с водой. Несмотря на то, что мне удалось переоформить, перенаправить определенные финансовые потоки, которых достаточно для того, чтобы текущие долги закрывать.

Сессию надо было собирать вчера, позавчера. Но, я так понимаю, что как-то власть города не очень хочет закрывать эти вопросы», — сказал Сергей Гайдай.

Также глава ОГА пообещал жесткую реакцию, если депутаты 9 декабря не решат вопрос с оплатой за электроэнергию и оставят жителей Лисичанска без воды.