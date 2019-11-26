Командира батальона «Леший», который участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, будут судить заочно

Прокуратурой Луганской области в порядке специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главаря батальона «Леший» террористической организации «ЛНР» по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.

По материалам следствия, которое осуществлялось следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, уроженец Запорожской области в апреле 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и возглавил бандформирования, участники которого участвовали в захвате админздания Управления СБУ в Луганской области. Позже подразделение «Леший» вошло в состав «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР» с местом дислокации в помещении бывшего Луганского института МВД им. Э. Дидоренко. Указанное лицо привлекалась к так называемой «Дебальцевской операции».

В настоящее время гражданин продолжает свою противоправную деятельность, возглавляет одно из боевых подразделений террористической организации «ЛНР» и участвует в осуществлении вооруженного сопротивления силам ООС на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.