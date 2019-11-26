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Громады Луганской области получили от упрощенцев 376,1 млн гривен единого налога

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе - ноябрю 2019 года.
В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 188 900 000 гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями - 156,8 млн гривень.
По сравнению с показателями за январь-ноябрь 2018 года поступления единого налога увеличились на 50,5 млн гривень, или на 15,5%.
Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 30,40 млн гривень , что на 3 миллиона, или на 11,1% больше, чем в январе-ноябре прошлого года.
Напомним, всего за январь-ноябрь 2019 в местные бюджеты Луганщины поступило 3 миллиарда 61 млн гривень.


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