Провокатором бросившем яйцо в Порошенко оказался сотрудник львовского издания (исправлено)Сегодня, 11:40
Провокатором, что бросал яйца на Майдане сегодня, оказался работник бывшего ьвовского издания Правовой контроль.
После задержания у провокатора было обнаружено журналистское удостоверение этого СМИ устаревшего образца.
Ранее появлялась информация о том, что бросавший яйцо является работником благотворительного фонда и СМИ с Волыни.
Волынские медиа Палицы первыми сообщили о яичном подвиге своего сотрудника. Позже тему подхватили УНИАН и ТСН Коломойского.
Во время митинга на Майдане Незалежности в экс-президента Украины Петра Порошенко бросили два яйца - одно попало в стойку микрофона, а второе было отбито стоявшим рядом крымско-татарским активистом.