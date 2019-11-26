Провокатором бросившем яйцо в Порошенко оказался сотрудник львовского издания (исправлено)

Провокатором, что бросал яйца на Майдане сегодня, оказался работник бывшего ьвовского издания Правовой контроль.

После задержания у провокатора было обнаружено журналистское удостоверение этого СМИ устаревшего образца.

Ранее появлялась информация о том, что бросавший яйцо является работником благотворительного фонда и СМИ с Волыни.

Волынские медиа Палицы первыми сообщили о яичном подвиге своего сотрудника. Позже тему подхватили УНИАН и ТСН Коломойского.

Во время митинга на Майдане Незалежности в экс-президента Украины Петра Порошенко бросили два яйца - одно попало в стойку микрофона, а второе было отбито стоявшим рядом крымско-татарским активистом.