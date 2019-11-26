В России анонсировали отдельную встречу Зеленского и Путина

Отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и РФ — Владимира Зеленского и Владимира Путина — запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ.

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую «нормандскую четверку».

Начало саммита в «нормандском формате» - в 17:00 по Киеву. На совместный брифинг по итогам встречи главы государств выйдут ориентировочно в 20:00, если переговоры не затянутся.

Ранее был опубликован график встреч лидеров стран, но в нем не было указано время для встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя эту встречу ранее сам Зеленский.

«Встреча Путина и Зеленского не ограничена по времени, ее продолжительность будет зависеть только от самих президентов», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.